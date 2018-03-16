〈北部〉春日國小蓋家屋 部落文化進校園

2018-03-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕現代人都住水泥房子，早期阿美族人以檳榔樹、竹子搭建的傳統家屋幾已消失。玉里鎮春日國小結合社區及部落，在校園內建造阿美族傳統家屋，昨天舉辦落成啟用活動，部落頭目、耆老還有小朋友共襄盛舉。織羅部落頭目陳青廉說，希望讓下一代孩子都能瞭解部落傳統文化。

蓋在國小校園的阿美族家屋，是在去年十二月起興建，當時還舉行熱鬧的開工祭拜，由部落工班負責搭建，昨天落成，「全國第一個蓋在學校的阿美族住屋」，就在春日國小。校長楊正雄說，該校是原住民重點學校，很感謝部落大力協助，讓傳統屋順利完成。

小朋友到「傳統家屋」參觀，家屋以檳榔樹幹、竹子搭建，聆聽耆老介紹家屋內陳設，有檳榔樹幹做的床、有生火煮飯的地方，懸掛在屋梁下方的竹子平台還可存放曬乾的食物，防止老鼠偷吃，讓好奇的小朋友瞭解部落的傳統智慧。

春日國小校長楊正雄說，學校和社區一直在推動民族教育、食農教育。他說，以前學校要推動民族教育、食農教育及在地文化活動，都配合到部落進行，未來直接就能在傳統屋教學，包括傳統射箭、漁獵文化、傳統釀酒等，成為最棒的「部落教室」。

織羅部落頭目陳青廉說，傳統家屋的建造是屬於織羅、泰林二個部落共有，最重要的目的就是讓年輕的孩子可以到這裡學習，甚至別的部落也也能參與，家屋不僅具文化傳承的功能，未來也會是部落產業的銷售點。