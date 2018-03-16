〈北部〉上香、拜會 陳歐珀啟動請益之旅

2018-03-16

首站昭應宮 感念開蘭先賢

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕立委陳歐珀前天甫獲民進黨提名參選下屆宜蘭縣長，昨天便啟動「感恩祈福暨請益拜訪之旅」，到宜蘭昭應宮上香、拜訪民進黨宜蘭縣黨部主委林進財，盼集結黨內力量，打贏年底選戰。

陳歐珀參選宜蘭縣長之路，不但面臨國民黨挑戰，民進黨內部也有反彈聲浪，他計畫透過請益拜訪之旅，與地方意見領袖溝通，聽取基層意見，尋求黨內合作契機，今天將造訪員山鄉長江永和、冬山鄉長謝燦輝。

陳歐珀說，感謝縣民、民主前輩的支持，讓他有機會代表民進黨參選下屆縣長，新縣長必須帶領宜蘭走出困境，脫胎換骨，只有黨內團結一心，才能大步向前，拜訪之旅首站選定昭應宮，有特殊意涵，因宮內供奉治理噶瑪蘭廳有功的開蘭三大老，藉此表達對先賢的感念。

陳歐珀指出，宜蘭人有光榮的歷史，從蔣渭水、郭雨新、林義雄、黃煌雄、陳定南、游錫堃、張川田、劉守成投入民主運動，締造「宜蘭經驗」，參選宜蘭縣長是他光榮、且責無旁貸的神聖使命。

面對國民黨宜蘭縣長提名人、羅東鎮長林姿妙來勢洶洶，陳歐珀的民調支持度遭民進黨籍議長陳文昌等人質疑。陳歐珀說，虛心面對並用行動化解歧見，盼在不同聲音中凝聚最大共識，爭取支持營造團結氛圍。

是否辭立委？陳：還沒考慮

此外，也有要求陳歐珀辭去立委再參選的聲音，陳歐珀回應，還沒考慮這個問題，如何整合黨內意見、促使全黨團結一致，是當務之急，是否辭立委，還要再考量。