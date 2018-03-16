〈北部〉太管處出擊 解說員帶遊山海太魯閣

2018-03-16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮強震震跑遊客，太魯閣國家公園二月遊客數比起去年同期減少逾五成，僅剩十八萬五千多人，太魯閣國家公園管理處即日起至五月底，推出「山海太魯閣」系列活動，每週六安排解說員駐地多個步道景點進行解說，力邀民眾上山走春，振興花蓮觀光。

花蓮觀光陸續回溫，太管處趕在清明連假前夕推出「山海太魯閣」系列活動，分別在白楊步道、布洛灣、綠水步道及匯德步道等地，定時安排解說員免費導覽，遊客不需提前報名，也無人數限制，跟著太管處人員就能深入探訪太魯閣步道。

太管處長楊模麟說，花蓮地震雖未造成園內重大建設損失，但二月入園人數僅十八萬五千人，相較去年同期四十四萬人次，足足少了逾五成，其中又以團客數量減少最多，盼能透過步道升級、增設免費導覽服務，吸引遊客到訪園區。

他說，以瀑布急流、壯麗峽谷美景而廣受歡迎的白楊步道，歷經一年、耗資五千多萬元整修後，上月中旬重新開放，除增設近一公里長、寬約一點二至二公尺的友善步道，適合嬰兒車、輪椅族通行外，另有廁所、吊橋及防落石柵欄的維修與增設，提高步道整體安全性。

楊模麟說，白楊步道因部分天然坡度比較陡，未達無障礙坡道標準，步道僅達「友善」程度，提醒有意來訪的輪椅族，還是需要結伴同行，全線目前開放至一點九公里處的白楊瀑布，至於水簾洞因坍方封閉，預計下半年度重新對外開放。