〈北部〉花蓮旅宿補助有感 業者估清明連假住房率上看9成

2018-03-16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮強震重創地方觀光，由於中央推出系列振興方案，包括補助旅客到花蓮的住宿費每人五百元，交通部長賀陳旦前天更允諾延長補助期限至六月底，且「不限額度」。業者肯定表示，補助提高旅客到花蓮的意願，加上台鐵觀光列車及企業包車旅遊，估計清明五天連假，飯店、旅館及民宿住房率上看九成。

「三三五五」放寬且延長 觀光列車額滿

交通部觀光局推出「花蓮遊、花蓮加油」方案，振興震後地方觀光產業，其中廿人以上團客，住宿花蓮兩天一夜，每團最高補助三萬元；另針對自由行的三三五五旅宿活動，三人以上同行到花蓮住宿三天二夜，每人最高補助五百元，四月十六日起更將平日條件放寬至「二人同行」、住宿「三天二夜」，就可獲得相同補助。

花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐說，台鐵觀光列車啟航後，三月份平日搭乘率約三至四成，假日有六至七成；今年清明節連假從四月四日至八日長達五天，目前四至六日台北到花蓮、五至七日花蓮到台北的觀光列車訂票都額滿，各大飯店、旅館連假住房率約近九成。

力挺遊花 台積電等企業補助員工

他說，清明連假雖以國旅散客居多，但台鐵針對企業旅遊部分，也另外加開專列，包括台積電、裕隆及台塑等集團員工都將組團到花蓮觀光，估計有一萬六千人次，如每人以三千元消費額度計算，初估可為花蓮帶來四千八百多萬元的觀光商機。

太魯閣國家公園內布洛灣「山月村」負責人鄭明岡說，二月受地震影響，住房率不到二成，歷經觀光列車、中央推出「三三五五旅宿活動」等系列補助振興方案，民眾似乎「有感」了，近期住房率陸續回溫，清明連假住房達到九成、直逼滿房，讓員工大為振奮。

台積電預計從三月廿四日起辦理九梯次旅花活動，合計约六千人，台積電除贊助車票、還另補貼員工三千元，並鼓勵員工帶眷屬到花蓮玩，以具體行動支持花蓮；裕隆集團則分兩梯次組團到花蓮觀光，約兩千人；台塑企業將於四月十四日出發，總計十梯次，人數暫估八千三百人。