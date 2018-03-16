〈北部〉民進黨苗縣議員、代表 提名參選人出爐

2018-03-16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕年底地方公職人員選舉，民進黨苗栗縣黨部尋求適合代表民進黨參選的鄉鎮市長參選人，泰安鄉民代表盧光明表達願意代表民進黨參選下屆泰安鄉長，縣執委決議徵召他；另，縣議員、鄉鎮市民代表提名人選，名單也已確定，送中央黨部查核。

民進黨苗栗縣黨部表示，苗栗縣為民進黨艱困選區，「一對一」的鄉鎮市長選舉，也有相當的難度， 因此，縣內鄉鎮市長提名登記作業，沒有黨員登記，所以即日起積極尋求適合代表民進黨參選的人選。

縣議員部分，民進黨苗栗縣黨部於第一到第六選區，共計提名十人。其中，除第二、第六選區提名一人，其餘選區各提名兩人。

第一選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉）提名人選為前縣議員許櫻萍、現任苗栗市民代表徐筱菁。第二選區（銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉）為現任縣議員羅貴星。

第三選區（通霄鎮、苑裡鎮）為現任通霄鎮民代表林月鳳、現任苑裡鎮民代表鄭宗國。第四選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉）為現任縣議員謝芳紋、劉順松。

第五選區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉）為現任縣議員陳光軒、前縣議員李貴富；第六選區（卓蘭鎮、大湖鄉、獅潭鄉、泰安鄉）為現任縣議員陳春暖。

鄉鎮市民代表部分，提名公館鄉民代表楊家樹、通霄鎮民代表賴朝欽、苑裡鎮民代表張平奇、卓蘭鎮民代表馮秋章爭取連任；頭份市長徐定禎特助陳詩弦、縣黨部執委邱華國分別角逐頭份市、銅鑼鄉民代表。

另，原住民立委陳瑩苗栗服務處主任謝建宇，也有意角逐苗栗縣平地原住民縣議員，地方黨部表達歡迎之意。