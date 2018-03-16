〈北部〉竹市「風 livehouse」 23日試營運

2018-03-16

願景館轉型為音樂展演空間

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市風城願景館轉型「風 livehouse」即將啟用，除可容納六百名觀眾觀賞，也是竹市首座專業級的中型livehouse，廿三日到廿五日將開幕試營運，市長林智堅說，風 livehouse是全台繼高雄「Live Warehouse」後第二座由公部門自營的音樂展演空間，未來將成為大新竹地區演唱會、國際演講的新據點。

全國第二座 由公家自營

新竹市文化局表示，「風 livehouse」前身是近六十年歷史的空軍工程聯隊禮堂，延續當年空軍工程聯隊集會與康樂表演氛圍，空間設計以音樂藝文展演為主，保留原有鋼樑形式，將牆面、地板與屋頂翻修過，提升建物吸音及隔音效果，並建置系統性的隔音防噪設備，期許打造成專業的表演場域。

這個耗資三千多萬元、由建築與聲學專家一起設計打造的「風 livehouse」展演場地，吸音及隔音已經過專業測試，是竹市首座專業級中型展演空間，希望透過livehouse的表演型態，提供在地表演團體及獨立音樂優質的展演場地，為竹市注入年輕活力的音樂文化。

新竹市長林智堅說，去年三月十五日進行改造的「風 livehouse」位在新竹公園內，一旁就是麗池園林和玻工館、湖畔料亭，未來新竹公園將成為台灣最具特色的園區，更是竹市觀光新亮點，而風 livehouse也會成為流行音樂展演中心。

文化局將在廿三日到廿五日舉辦開幕試營運，邀請十組音樂團體輪番演出，廿三日晚間七點，有麋先生、April Red紅，廿四日下午三點，由四分衛、Cicada、依錚依靜以及Leaf葉子帶來表演，廿五日由陳建年、茄子蛋、卜星慧及八十八顆芭樂籽上陣，邀請市民來感受風 livehouse音樂饗宴。