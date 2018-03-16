〈北部〉《桃園》身障生輔具 教局週日免費借

2018-03-16

週日在興南國中辦媒合會

〔記者陳昀／桃園報導〕全市有八千九百名身心障礙學生，市府教育局提供肢障、視障及聽障三類學習輔具免費借用，協助孩子在普通班無障礙學習。週日南區特教資源中心（興南國中）大禮堂將辦理輔具媒合活動，媒合成功就可直接借用。

教育局表示，許多家長擔心身障孩子無法適應學校環境，不敢讓他們就讀普通班或上幼兒園，但進入學習環境其實能刺激發展，職能治療師會給予建議並媒合適用輔具，身障生也能無障礙學習。輔具分為肢障、視障、聽障三類，尤其聽障幼兒更需要早期輔助，對其語言、認知及社會適應能力都是重要關鍵。

借用電動輪椅 須駕訓2週

桃園特殊教育學校職能治療師俞雨春指出，校方為學生量身打造電動輪椅等相關輔具，能提高學生行動力，有時同學們還會在校內「尬車」，但使用電動輪椅須先上二週「駕訓班」取得「駕照」，違規二次還會被吊扣「駕照」二週，確保使用安全。

俞雨春說，通常國中以上學生才敢使用電動輪椅，二年前就讀幼兒園的三歲身障童凱凱，認知功能正常，僅下肢肌力不足，因此嘗試讓他駕駛電動輪椅，搖桿更改成好操控的紅色電動搖桿，從此凱凱不用再從遠處看著同學玩樂，也增加同儕互動，今年已準備上小學。

南區特教資源中心主任林雪琪說，媒合活動安排廿四名合格職能治療師協助評估、媒合輔具，現場媒合成功就可直接借用，或由教育局另行採購，就讀桃園市公私立幼兒園、國中小及高中職的學生可向所屬學校報名參加。