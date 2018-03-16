〈北部〉《桃園》彩色海芋季上週塞爆 聖德北路週末列管

2018-03-16

上週湧23萬人次 接駁車也難行

〔記者陳昀／桃園報導〕彩色海芋季在大園區溪海里熱鬧展開，市府農業局指出，上週末天公作美，兩天湧入達廿三萬人次，突破去年總人數的三分之一，但也造成展區塞車，市府為此重新規劃交通管制措施，本週起的假日自上午八點至晚上六點，聖德北路以大園區和平西路為起點、中壢區月桃路為終點，全路段禁止車輛進入。

農業局農務科長胡淑芬指出，活動主幹道「聖德北路」為一般鄉間道路，上週開放車輛進入，結果聖德北路被湧入的車潮擠得水洩不通，連接駁車都難以進入會場，沿線還被雙向停滿車輛，大園、中壢警分局雖投入大量警力仍難以疏導超量的車潮、人潮，遊客甚至得將車子停到三公里外，步行到展區早已沒有力氣參觀。

當地居民車憑身分證明 放行

市府副秘書長邱俊銘表示，週末開始聖德北路沿線列為管制區，以大園區和平西路為起點、中壢區月桃路為終點，將加派警力巡邏並加設沿線指示牌，而管制區內居民憑身分證明都會放行車輛。

邱俊銘說，由於設置管制區，市府會加派小型接駁車將遊客從管制區外接送進展區，在聖德北路二十二巷口、林園居農場、聖德北路一○八巷口都有停靠站，每十五分鐘一班。

邱俊銘說，展場免費接駁車往返高鐵桃園站，上午八點半到下午五點半發車，平日三十分鐘、假日十五分鐘一班，接駁車從高鐵客運轉運站九號月台出發，沿途停靠文中三停車場（機場捷運A19站、領航北路一段與環溪一街口）、林園居休閒農場路口（聖德北路二段、溪海里廿三鄰路口）、彩芋季展區，建議民眾可將車輛停在文中三停車場，再轉乘接駁車，該停車場可停一千二百輛汽車，活動相關資訊可查詢：「二○一八桃園彩色海芋季」官網（http://www.2018callalily.com.tw/）。