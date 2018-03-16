〈北部〉《桃園》贓車3秒現形 桃警首創車牌辨識

2018-03-16

透過行車紀錄器 時速50公里也抓得到

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警局交通大隊與科技廠商合作，解決行車紀錄器畫素及辨識速度等困難，首創「行車動態車牌辨識系統」，讓警車在行進間可透過行車紀錄器，將攝得的車牌號碼回傳後端與監理單位資料庫進行即時比對，短短三秒鐘就可辨識出是否為贓車或號牌異常車輛。交大執法組組長陳國煌表示，這套系統在時速四十到五十之間，辨識度可達八成，試運作三天分別在桃園、中壢查獲三輛號牌註銷車輛。

上路3天 在桃園、中壢查獲3輛註銷車

陳國煌表示，交大與新竹區監理所合作，將攝得的車牌號碼與監理所資料庫比對，一旦出現贓車或號牌異常車輛的警示，員警就能在第一時間攔查，相信可以有效淨化治安，第一階段先於交大兩輛巡邏車裝設，試行運作三天分別在桃園、中壢區查獲三輛號牌註銷車輛，並即通報監理人員處置，未來將視執行成效擴大辦理。

警方以往查緝贓車、號牌異常（例如逾期被註銷車牌）車輛，作法多是靠著員警使用警用小電腦手動輸入，或是透過公路監理電子閘門系統逐一比對。「行車動態車辨系統」能結合高畫質行車紀錄器影像及動態車牌辨識系統，透過4G即時將辨識出的車牌號碼回傳主機，透過資料庫過濾、比對，如果發現該車為贓車或號牌異常車輛，會發出「哨子」聲音示警，前後只需短短三秒鐘。

行車動態車牌辨識系統 造價15萬元

警方表示，這套系統花了三個月研發，最大困難為克服行車紀錄器畫素及系統辨識速度，畫素不足難以辨識，畫素高則費用驚人，由於車輛在行進間的時速至少達四、五十以上，如果辨識速度不夠快根本無法達標，目前研發出的行車紀錄器搭配主機系統，每套約十五萬元。

中壢監理站站長吳金全表示，警方這套系統是一大創舉，能有效查緝贓車或號牌異常車輛，目前桃竹苗地區約有二到三萬筆號牌註銷車輛，如駕駛人被查到違規上路，可依「道路交通管理處罰條例」第十二條第一項第四款規定，處三六○○到一萬○八○○元罰鍰並扣繳註銷號牌，另會被追繳從註銷到被攔查期間的牌照稅、燃料費，如期間內未保強制險也會一併開罰，呼籲駕駛人切勿再開著車牌註銷的車輛「趴趴走」了。