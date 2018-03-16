〈北部〉跨越嶺頂斷層 花蓮大橋擬改建

2018-03-16

過去耐震補強奏效 3月底修復通車

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市區通往東海岸的台十一線花蓮大橋，上月地震中受損，橋梁部份中心線還位移六十公分，立法委員蕭美琴邀交通部部長賀陳旦到場關切。賀陳旦說，花蓮大橋位於斷層帶，過去公路總局做過耐震改善，在這次地震中發揮作用，橋梁沒有太大損害，預計三月底可完成修復通車。他說，目前國家地震中心正評估位於斷層帶上對花蓮大橋的影響，預計六個月後做出地震檢討報告，希望能在一○九年完成發包改建工程。

6個月提檢討報告 供新橋設計、規劃

公路總局第四區養護工程處簡報指出，花蓮大橋在三年前做過耐震補強，因地盤錯動致橋梁局部偏位受損，但耐震工程在這次強震中發揮作用，僅造成橋梁伸縮縫、止震塊、護欄損壞，主要樑柱、橋板沒有受損，結構安全無虞；至於北上車道嚴重受損處，已在本月一日搶修完成，目前封閉南下車道進行伸縮縫及護欄的修復（見下圖，記者王錦義攝），另換裝部分耐震設施，預計三月底雙向恢復通車。

由於花蓮大橋跨越第二類活動斷層「嶺頂斷層」，強震也造成橋梁局部中心線向下游偏移六十公分。公路總局第四區養護工程處指出，花蓮大橋由於橋梁高度不足，從去年起進行改建評估作業，受到地震影響，目前委託國家地震中心進行相關評估，預計六個月內提出檢討報告，公路總局將依據國震中心的研究報告，進行新橋梁的設計、規劃，以符合相關安全需求。

省道台十一線、縣道一九三在花蓮大橋路段「共線」，整座橋分別由民國五十七年完工的一代橋，以及九十一年啟用的二代橋組合而成。由於水利署於一○二年七月核定花蓮溪河川治理計畫，橋長與高度不足而需改建，之前研擬將兩座橋延長，以改建一代橋、抬高二代橋的方式改建。立委蕭美琴認為，該橋是花蓮東西交通重要銜接點，建議相關改建作業盡速辦理，讓橋梁兼具安全及景觀特色。