〈北部〉踩踏陵墓拍壯景 「渭水之丘」變打卡點

2018-03-16

嚴禁攀爬 宜蘭縣府立牌

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「臺灣國父」蔣渭水的墓園櫻花陵園「渭水之丘」，被目擊有人為拍攝懸空美照，攀爬到陵墓邊緣、還踐踏草皮，不僅潛藏危機、破壞環境，也對先賢不敬。宜蘭縣政府表示，現場有立告示牌，並派員定時巡邏，勸導大家不要攀爬陵墓避免發生危險。

頭城「鷹石尖」以視野廣闊、景色壯麗著名，曾是著名拍照熱區，因安全性問題被封閉後，網友又找到「鷹石尖二‧○」，即礁溪鄉偏遠山區的櫻花陵園「渭水之丘」，爬上陵墓邊緣、讓腳懸空，搭配壯觀場景拍照，讓渭水之丘意外成為很夯的拍照及打卡地點。

懸腳坐陵墓邊緣 草皮遭殃

出身宜蘭的蔣渭水，是台灣日治時期醫師與民族運動者，創立臺灣文化協會、臺灣民眾黨，是反日本殖民運動重要領導人物，有「臺灣國父」、「臺灣孫中山」之稱，往生後，原安葬在台北市的公墓，二○一五年十月遷葬回故鄉宜蘭，葬於櫻花陵園的「渭水之丘」。

最近有人發現蔣渭水埋骨之地，遭遊客踐踏到幾乎寸草不生，猶如踐踏偉大的先人，照片PO上網後，引起各界議論，櫻花陵園的管理招致批評，歷史學者張文義認為，蔣渭水陵墓設在觀光化的櫻花陵園，失去追思偉大先人的意義與精神，並不適當。

縣府民政處長邵治綺說，現場立有告示牌，呼籲民眾不要攀爬陵墓，駐點在櫻花陵園的管理員也會定期巡邏，若遇上攀爬行為，基於安全上的考量，會當場勸阻。

邵治綺強調，櫻花陵園設計就是公園化陵墓，當初「渭水之丘」興建時，家屬希望不要產生距離感，讓壯麗的景致，可以更多人一同分享。