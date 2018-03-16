〈北部〉三灣鄉圖借閱率全國三連霸 苗縣長發獎金

2018-03-16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉立圖書館借閱率連三年蟬聯全國之冠，平均借閱冊數高達十四餘本，遠勝台北的四本，堪稱書香之鄉，目前館內一般書借閱次數最高為小說「莫負寒夏」，達廿三次、親子類則以繪本「小白兔，跳呀跳」最搶手，達廿五次。苗栗縣長徐耀昌昨天表揚三灣鄉立圖書館團隊，並頒發兩萬元獎金，提供圖書館繼續增購圖書、充實設備。

三灣鄉全鄉人口僅六千餘人，圖書館位處公所附近小巷弄內，連公車都未經過，且藏書僅約六萬六千本，但卻吸引來自苗栗、新竹的讀者來借閱，館方全年無休及團隊熱情親切的服務態度，成為「業績」蒸蒸日上的關鍵。

一般書「莫負寒夏」 最多人借

三灣圖書館長謝淑貞表示，圖書館不只是借閱書籍的地方，更是多元化的文化中心，透過各種硬體的提升，打造舒適的閱讀環境，並規畫各種不同主題的書籍專區，引進電子書等，盼讓更多人愛上閱讀。

親子類「小白兔，跳呀跳」最搶手

目前館內一般書借閱次數最高為小說「莫負寒夏」，達廿三次、親子類則以繪本「小白兔，跳呀跳」最搶手，達廿五次。謝淑貞透露，館員跟讀者互動如朋友，屆期書籍也會主動提醒，而若有人要尋書，管員也會主動協助，讓讀者倍感親切。

三灣鄉北埔村長古清源說，過去為了解村內擁有一百八十年歷史古廟的歷史背景，曾大費苦心到處詢問，最後竟然在三灣圖書館內發現該廟的珍貴史料，讓他大為驚喜，從此和孫子成為館方的「常客」。

徐耀昌則大力讚許館方團隊管理有成，另也表示苗縣府已陸續輔導縣內各地圖書館爭取教育部補助，改善圖書館閱讀環境與設備，盼以三灣圖書館為目標，打造更多友善舒適的閱讀空間，共築書香山城。