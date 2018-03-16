〈北部〉苗栗之光 裴志偉世界廚藝賽摘金

2018-03-16

首次挑戰藝術麵包 揚名德國

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭份市子弟裴志偉，是知名的糖雕藝術家，今年參加德國斯圖加特廚藝大賽，首次挑戰以前從沒有嘗試過的「藝術麵包」，初試啼聲，就以名為《蛻變》的盔甲勇士及《重生》的貓頭鷹作品，拿下一金一銀的好成績，這也是她在世界賽中奪下第五面金牌。

徐耀昌表揚稱許 更是台灣之光

苗栗縣長徐耀昌昨天接見表揚，大讚她是才女，不僅是苗栗之光，更是台灣之光。裴志偉昨天帶來的二○一六年獲得世界金牌的糖雕作品，徐耀昌看了後直呼是精雕細琢。

徐耀昌指出，裴志偉裡憑著一股「傻勁」在烘焙世界裡闖出一片天地，值得青年朋友效法，行行出狀元，只要肯學、肯做，最終一定可實現夢想，開拓自己的世界。

裴志偉從小受哥哥影響喜歡畫畫，雖然大學念的是環境工程，但是卻利用晚上時間到婚紗店兼差做美工設計，培養自己的藝術氣息，直到她報名參加家庭烘焙課程，才開始對糕點烘焙產生濃厚的興趣，因沒有足夠的基礎，但是她卻願意花比別人多十倍、甚至百倍的時間去鑽研、學習。

世界賽累計已獲5金1銀殊榮

目前在私立弘光科大餐旅管理系擔任助理教授的裴志偉說，能為台灣爭光，她覺得很驕傲，而成功不是她一人所及，感謝所有協助過她的人，而創作過程每次的失敗，都是寶貴的經驗，每當她想沈澱或找靈感時，就到三義參觀木雕，觀摩每位木雕師的人物創作比例，未來會呈現的更好，讓國際認識台灣更多的人物與故事。

裴志偉擅長糖雕，這次才改為創作藝術麵包，她從二○一二年參加有廚藝界奧林匹克競賽之稱的德國IKA廚藝大賽、二○一四年盧森堡、二○一六年德國IKA及二○一八年德國斯圖加特廚藝大賽共獲得五金一銀殊榮，表現傑出。