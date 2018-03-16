〈北部〉《桃園》客庄三合院綠建築 農博新地標

2018-03-16

〔記者許倬勛／桃園報導〕農業博覽會將於四月四日在新屋氣象站旁登場，展期四十天至五月十三日，園區內許多大型裝置藝術、建築已經完工，連日來吸引許多民眾搶先參觀，其中的客家工藝專區儼然成為新地標，市府為讓民眾瞭解客家族群的百工百業及歷史脈絡，展區以創新科技融合傳統文化方式呈現，要讓參觀遊客耳目一新。

今年注入科技 增互動趣味

市府客家事務局主任秘書羅國裕說，去年桃園農博的客家工藝專區頗受好評，今年在軟、硬體設備「大躍進」，從去年的棚架展區搖身變成三合院綠建築，展出的藝術品也增加為十六件，主題更細分為「山客」、「海客」、「都會客」；且為互動趣味性，將客家知識文化與AR增擴實境作結合，研發寶可夢模式的APP遊戲，讓民眾走訪園區時，還能透過智慧型手機「抓寶」模式，寓教於樂。

籌備期較長 用材講究

市長鄭文燦指出，農博展區完成度約達七成，去年因為只有四個月的籌備期，採用較多塑膠材料，今年則多採用木頭、石頭等可永續利用的材料。他並說，客家文化不僅是勤儉打拚，還有愛物惜物、就地取材、與自然共生的生活態度。

農業博覽會四月四日開始，市府在新屋永安北岸停車場、楊梅後火車站、高鐵桃園站、觀音大潭停車場等地都設有接駁專車，展覽期間每日上午八點半起，平日每十五分鐘、假日每十分鐘一班往返會場，且會場周邊也規劃五處免費停車空間讓民眾停放車輛，詳細訊息可上桃園農業博覽會官網查詢。