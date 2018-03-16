〈北部〉《桃園》率全國之先 環局下設海岸管理處

2018-03-16

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府於環保局下新設二級機關—海岸管理處，昨天揭牌，市長鄭文燦表示，海岸管理處會加強許厝港國家濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬等自然景觀的保護，並打造人行步道、自行車道串聯竹圍與永安漁港，結合地方社區共同推動環境教育，發展生態旅遊，全力營造親水樂活的美麗海岸。

考量中央將成立環境資源部

環保局指出，桃園的海岸線長度為四十六公里，台61線西濱快速道路以西的海岸地區面積約二萬七千四百公頃，蘊藏著豐富的生物與景觀資源；以往因許厝港國家濕地、觀新藻礁、新屋石滬等保育業管單位都是農業局，考量中央成立「環境資源部」會將保育業務從農委會劃給環資部，海岸管理處設置在環保局，是配合中央業務規劃，另桃園海岸周邊有許多工業區，必須進行污染管制也是考量因素。

設立3科 員額可望至50人

新設的海岸管理處為二級機關，設在大園國中舊校區，下有「綜合企劃科」、「設施工程維護科」、「海岸保育工程科」等單位，專責海岸管理事務，首任處長由環保局環境稽查科長林立昌升任，目前員額四十人，將陸續增至五十人，可達成事權統一、親近海岸、生態保育、永續發展、觀光休閒等五大目標。

鄭文燦表示，立法院於前年通過「國土計畫法」、「濕地保育法」、「海岸管理法」等國土三法，代表海岸管理已是刻不容緩的問題，加上有關海岸生態、污染管制、海洋保育、海岸土地管理方式等業務，在中央分由不同的單位主管，從環保署、內政部營建署、農委會、經濟部水利署、海巡署等，但是地方卻沒有對接單位，考量法制落實、事權統一，因此率先成立海岸管理處。

鄭文燦說，市府針對藻礁保護，推動「桃園藻礁污染源督察管制計畫」；許厝港國家濕地也預計在三年投入三億元，打造為國家級濕地；草漯沙丘的特殊地理生態，將以風車及沙漠打造桃園獨特風貌；新屋石滬位於永安漁港南側，具有財產、文化、漁業等特質，市府將舉辦「石滬文化節」，讓遊客體驗牽罟文化。