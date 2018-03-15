〈北部〉花蓮果菜市場3拍賣員 涉偽造表單A價差

2018-03-15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕蔬果拍賣員竟成了菜蟲？！每天進出六十公噸蔬果的花蓮縣蔬菜運銷合作社附設花蓮市果菜市場，三名拍賣員涉嫌偽造蔬菜拍賣成交價格以賺取價差，三個月Ａ走近四十二萬元，全案昨偵查終結，花蓮地檢署昨天將三名拍賣員依刑法詐欺等罪嫌提起公訴。

花蔬合作社經理潘文賢說，被起訴的三人中有二人已離職，韋姓代理科長暫時調離現職；而韋員調職後，拍賣員剩下三人，花蔬另有培育二位新拍賣員可上場接替，不會導致拍賣市場停頓。

花蓮地檢署在前年接獲線報指稱，花蔬合作社的蔬菜拍賣三聯單出現多筆所載蔬菜「品名、重量都雷同」，疑有作假帳。

花蓮地檢署檢察官黃思源、陳靜誼、林承翰等，指揮調查局東部工作站偵辦，經傳喚涉嫌人及遭詐欺農民說明，調閱大批拍賣資料比對，發現合作社業務課代理科長韋姓拍賣員、黃姓、劉姓二名拍賣員，於一○五年十月三日至一○六年一月廿日的三個月期間，在農民交付蔬菜完成檢磅作業後，被告把「甲領款單」交給農民，扣下「甲三聯清單」。

而三名被告另偽造與待拍賣蔬菜品名、重量均相同，僅社員編號不同的「乙領款單」、及「乙三聯清單」，由「乙三聯清單」連同待拍賣蔬菜進場拍賣；待蔬果拍出後，由被告在「乙三聯清單」人工填寫正確拍賣價格，而在「甲三聯清單」上人工填寫低於成交價的偽造價格，一併送合作社電腦室出帳。

三人涉詐領近42萬被訴

之後被告再持「乙領款單」向合作社領取實際拍賣價金後，再拿「甲三聯清單」向合作社繳交價格較低的假拍賣價金，待農民持「甲領款單」向合作社領款時，只能領到遭被告扣減的拍賣金額。三個月期間，三人共詐領四十一萬八千三百八十二元價差。