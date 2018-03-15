〈北部〉繁星金榜 花蓮236人放光芒

2018-03-15

李博文通過陽明醫首階段

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大學繁星推薦昨天放榜，花蓮區包括花中、花女、玉里以及私中海星、四維高中，五所學校共計錄取二百三十六顆「繁星」，包括國立大學一百一十三人。其中花蓮區大學學測榜首七十四級分的李博文通過陽明醫學院第一階段，可望錄取醫學系！

大學繁星推薦以及醫學系第一階段通過名單，昨天上午八點公佈，花蓮各高中老師、家長及學生時間一到立刻透過電腦查榜，今年各校的錄取人數都突破紀錄，五所高中共二百三十六人錄取國私立大學，其中國立大學一百一十三人，台灣大學共有八人；另有花中、花女及慈大附中共六人通過醫學系第一階段。

花中四人醫學系有望

花蓮區第一志願國立花蓮高中，繁星榜單最閃耀，共四十九人錄取繁星推薦，包括國立大學三十人、私立十九人，其中台灣大學錄取多達四人，包括彭浩群錄取機械工程學系、許奕昕數學系、黃祥峰園藝暨景觀學系、李浩廷昆蟲學系；醫學院第一階段也有四人通過，包括今年大學學測花蓮區榜首花蓮高中李博文考七十四級分通過陽明醫學系，以及七十三級鍾少鈞、江宗凡、蔡晉叡三人分別通過成大、長庚、北醫醫學系，突破花中歷年成績。

花女28人上國立大學

另外，花蓮女中也有四十四人錄取繁星推薦，包括國立廿八人、私立廿六人，成績最佳為莊昀臻錄取台大外文系，另有一人通過醫學系第一階段。

海星中學廿四人繁星推薦上國立大學，但高達二十九人錄取私大，總人數來到五十三人。成績最好是李岱融錄取台大心理系。

慈濟大學附中有十四人錄取國立大學、私立大學廿四人，其中簡嘉瑩錄取台大哲學系，另有吳苡慈通過慈濟醫學系。

四維高中繁星國立錄取十三人、私立廿九人，其中清寒學生吳承澤錄取台大公共衛生學系。

南區的國立玉里高中也有十人上榜繁星，包括國立大學四人、私大六人，成績突破往年水準。