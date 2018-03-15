〈北部〉繁星金榜 宜蘭273人閃亮亮

2018-03-15

張媄姞 滿級分上台大資工

〔記者江志雄、簡惠茹、林敬倫／宜蘭報導〕大學繁星放榜，羅東高中滿級分學生張媄姞錄取台大資訊工程系，同校的江子安患有先天性唇顎裂，經常跑醫院，了解醫病甘苦，通過台北醫大學第一階段篩選，希望能如願當醫師。宜蘭高中學生林亮昕是宜蘭縣唯一入選奧林匹亞物理選訓營，以第一志願錄取台大電機系，希望出國比賽為國爭光。

羅東高中三十一人錄取繁星，錄取率約四十八％，國立大學十六人，台大占四人。除張媄姞，林妍伶上台大會計系，蔣祐承台大數學系，彭翔台大法律系法學組；另，魏明萱、江子安、王文晉、劉恬君，分別通過國立陽明大學、台北醫學大學、馬偕醫學院及輔大醫學系第一階段篩選。

江子安 唇顎裂志行醫

江子安有先天性唇顎裂，出生不久完成縫合，之後數度接受修補手術，每年定期回診，了解醫病之間的甘苦，選定醫學系為第一志願，若能如願以償，畢業後要當外科或急診室醫師。

宜蘭高中三十九人錄取，錄取率四十三．八％，國立大學二十二人，有兩人錄取台大，林亮昕台大電機系、林哲豪台大生命科學系。另，通過醫學系第一階段有四名學生。

林亮昕 盼當國手爭光

林亮昕是宜蘭縣唯一入選奧林匹亞物理選訓營，有希望成為國手；他說，短期目標就是希望獲選國手出國比賽，為國爭光，以後則想為台灣科技業進行更多研發工作。林亮昕爸、媽都在高中教書，爸爸是物理老師，耳濡目染，也就愛上物理。

蘭陽女中錄取四十九人，錄取率四十四％，國立大學二十五人；另有三人通過醫學系第一階段。有兩人錄取台大，分別是陳苡婕台大經濟系、賴禹亘台大法律系。賴禹亘在學測考試時，因為身體不適一天內吐了七次，她還是咬牙撐過拿到七十一級分，她說，希望以後可以成為律師，幫助弱勢民眾打官司。

宜縣兩所私立高中，慧燈高中九十人錄取，錄取率八二點五六％，國立大學四十七人；中道高中六十四人錄取，錄取率八八點八八％，國立大學及醫學院系廿二人。中道高中謝秉軒通過馬偕醫學院醫學系第一階段，他說，曾在急診室擔任志工，深受醫生行醫救人精神感動，希望未來能穿上白袍，救活更多生命。