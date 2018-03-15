〈北部〉苗縣議員李聰祥貪污插乾股 二審改判7年

2018-03-15

〔記者張瑞楨／台中報導〕前民進黨籍苗栗縣議員李聰祥，被控強行入股有越南女人陪侍的茶藝館，還要求通霄警分局警員王榮麟提供臨檢勤務計畫表，避免有女人陪酒的KTV與茶坊被臨檢取締，另涉詐領苗縣議會出席費等貪污案。台中高分院二審昨判李七年，褫奪公權三年；王則維持原判，徒刑十個月，緩刑兩年，可再上訴。

判決書指出，李聰祥為縣議員，入股苗縣苑裡鎮有越南籍等女子陪侍的「五月花KTV」等店，並於九十八年七月間，威脅「一壺香茶藝館」業者，嗆「不讓我入股，就讓你做不成！」強行取得四分之一股權（俗稱插乾股）；他擔心警方臨檢取締，遂透過王榮麟，從一○二年十一月起至隔年四月，按月取得通霄警分局巡邏勤務表六次，藉此事先防範。

判決書顯示，李另於一○二年十至十二月持不實收據向民進黨申請該全年每月五千元補助，同年九月至十二月，三次未出席苗縣議會議程，卻在簽到簿上簽到，詐取出席費、交通費與膳食費共三千六百多元；隔年三月間，李要求旅行社給他不實出國考察收據，詐取機票費三千四百元差額未遂。

李、王雖都否認犯罪，但台中高分院不採信辯解，認為李犯貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪與未遂罪、商業會計法的填製不實罪，及刑法的強制罪等；王則犯刑法洩露國防以外秘密文書罪，不過，一審認為強插乾股犯恐嚇得利罪，二審認為犯的是強制罪，據此改判李聰祥七年與四個月徒刑，四個月部份可易科罰金，褫奪公權三年，王維持原判。