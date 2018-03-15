〈北部〉苗縣梨穗寒害救助申請 23日截止

2018-03-15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣內農作受二月份寒流影響，造成農損達四百五十萬元，災情主要集中在高接梨穗，有超過一百一十四公頃面積受損，金額達兩百七十八萬餘元。苗栗縣府彙整梨穗災情後通報農委會，農委會公告辦理梨穗二月低溫災害現金救助，每公頃六萬元，即日起至廿三日受理申報。

縣府農業處農務科表示，申請天然救助的農友儘速攜帶土地權狀或最近三個月內的土地登記謄本、土地租約書及農會存摺帳號、身分證、印章等相關文件，前往土地所在地鄉鎮市公所申請，逾期不予受理，期限至廿三日止。

農物科表示，由於之前寒害剛發生時，必須等待至少一至兩周時間才能確認災情，所以稱為低溫遲發性災情，受損情形為梨穗嫁接存活率低及落花、落果等。

高接梨屬於苗栗縣重要農產，其中以卓蘭鎮、大湖鄉、三灣鄉等地栽種面積較大，是當地主要農產。不過今年冬季偏冷，梨農從冬至後至一月下旬嫁接梨穗後，先遇到一月份的寒流造成部分梨穗無法開花著果，之後二月份的連續低溫又造成農損。

卓蘭鎮農會表示，一般梨穗嫁接後，攝氏十五度以上最適合生長，此時梨樹會持續供給養分，開花結果。但寒流期間，氣溫多在十度徘徊、甚至下探十度，梨樹根部無法持續供給養分給梨穗和梨花，較晚嫁接的不會開花，已經開花的就停滯成長，已長成小果的無法繼續成長、變成落果。