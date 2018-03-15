〈北部〉國立苑高許可欣 循兄腳步上北醫牙醫

2018-03-15

妹妹許可珊上中國藥學系

〔記者蔡政珉、彭健禮、鄭名翔、洪美秀、廖雪茹、蔡孟尚／綜合報導〕繁星推薦入學昨天放榜，苗栗縣國立苑裡高中雙胞胎姊妹許可欣、許可珊分別錄取台北醫學大學牙醫系、中國醫藥大學藥學系，兩人的哥哥許俊瑋為同校學長，去年也透過繁星錄取北醫大牙醫系，一門三傑傳為佳話。

隨兄長從醫 王貞婷通過醫學系一階

新竹縣國立竹北高中數理專長班王貞婷，高一時參加醫學營曾看過大體，但她不害怕，決定跟隨哥哥從醫，通過高雄醫學大學醫學系第一階段篩選。

苗栗市私立建臺高中趙世棠錄取中國醫藥大學中醫系甲組，將「中西醫雙修」；張凱彥則聽取律師父親的建議「當醫師比較好」，通過中國醫藥大學醫學系一階篩選。

運動選手古念庭 上高醫職能治療系

新竹市成德高中運動選手古念庭，因受傷轉而拚學測，錄取高雄醫學大學職能治療系，未來將在運動職能治療方面努力。

苗栗縣私立建臺高中學測滿級分的陳以妮，追隨在苗栗地院任職的父親，錄取台大法律系 。

忠信學校蔣依儒學測成績摘下新竹縣榜首，錄取台大財務金融學系。

舞龍隊員李政霆 上台大心理系

苗栗縣立興華高中舞龍隊員李政霆，學測拚出全校最佳六十九級分，如願錄取台灣大學心理系。

清寒生陳禹旗 上成大資工系

國立竹南高中學生陳禹旗來自單親、清寒家庭，父親中風臥病，一邊照顧病父但仍未鬆懈學業，學測考取六十三級分，錄取成大學資源工程系。

新竹縣立六家高中熱愛日本文化的林桂朱，曾參加學校的日本國際交流，沒有補習，苦讀錄取台大日文系圓夢。