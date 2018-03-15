〈北部〉繁星亮眼 苗中上榜全國第二多

2018-03-15

連續5年竹苗地區第一

〔記者彭健禮、蔡政珉、鄭名翔、洪美秀、廖雪茹、蔡孟尚／綜合報導〕繁星推薦入學昨天放榜，國立苗栗高中共一○二人上榜，為全國第二多，僅次於新北市立新北高中的一○三人，連續五年為竹苗區最多，其中四十六人錄取國立大學。

102人上榜 46人上國立

校長黃國峰表示，苗栗高中學生透過繁星升學人數，從一○三年起到今年，依序為六十七、八十四、九十五、一○五、一○二人。一○四、 一○五年人數排名全國第五，去年全國第三，今年全國第二。

黃國峰說，繁星入學對社區高中有利，只要學生願意努力，相較於就讀明星高中，除了拚學測，多了一個優勢管道進入理想大學，是「雙重保障」。

黃國峰表示，錄取台、清、交、成、政等頂尖大學的苗中學生，三年前會考時，成績大多無法進入竹苗區第一志願新竹高中或新竹女中，但經過三年努力，不見得輸給竹中、竹女。

他以錄取台大法律系的楊宏儀為例，三年前會考為4A1B，但入學後成績始終維持在前一％，學測也考取六十九級分。

竹女、竹中共7人 通過醫學系一階

新竹地區明星高中新竹女中有廿二人錄取國立大學，三人通過陽明、長庚、馬偕醫學系第一階段篩選。兩人錄取台大電機系、會計系。

新竹高中十二人錄取，四人通過醫學系第一階段篩選。新竹高中滿級分生陳曦錄取台大物理系；新竹實驗中學何翔惠錄取交大管理科學系。

新竹市三所市立高中表現亮眼，建功高中卅一人錄取繁星，廿一人上國立大學，其中吳嘉輝錄取台大機械系、李品杉錄取台大中文系。

成德高中有六十五人、香山高中有卅五人錄取，錄取率都高達七成，其中成德高中模擬考才五十級分的張耕維，學測考出六十三級分，錄取清大應用數學系，成為黑馬。他說，只要努力沒有不可能的事。