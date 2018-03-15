〈北部〉《桃園》農博推小旅行 3主題9遊程攬人氣

2018-03-15

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「桃園農業博覽會」將於四月四日在新屋區農博基地（新屋氣象站周邊）登場，市府觀光旅遊局以「嬉遊桃園．品味農博」，推出三大主題的九條具桃園特色的農博小旅行。觀旅局長楊勝評表示，希望在農博營運期間，透過串聯桃園特色景點的小旅行，讓遊客一探桃園的魅力。

楊勝評指出，三大主題分別為適合情侶共遊的「好甜蜜」，有愛情鐘塔、甜蜜德意及桐花古道一日遊行程；尋求好運旺旺來的「好運氣」，包含好神保庇、古剎潮音及品老茶趣一日遊行程；第三為囊括桃園獨特私房秘境的「好稀奇」，有珍愛藻礁一日遊及沙丘機器人、慈湖吊橋行二日遊行程。

楊勝評說，遊程分別包含茶園農場參訪、文青散步、古道秘境漫遊、觀光工廠、ＤＩＹ手作體驗等，可帶領遊客前往白沙岬燈塔、巧克力共和國、百年三級古蹟古剎齋明寺，與有台版撒哈拉沙漠之稱的草漯沙丘等，每條路線都凸顯桃園各區獨有的文化特色，開放學校、社區、企業等團體報名，不限平假日隨時都可出團。

遊程均安排專人導覽

楊勝評說，小旅行遊程於農博期間有限定優惠，團費為五五○元至三九八○元不等，每個遊程均安排專人全程導覽桃園特色景點及農博園區；詳情可上農業博覽會或「桃園自在遊」官網查詢，可隨選預訂。