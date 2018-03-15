〈北部〉《桃園》810人「摘星」 桃中5人上台大搶眼

2018-03-15

傲視群校 僅次於北市成功6人

〔記者陳昀、魏瑾筠、周敏鴻、李容萍／桃園報導〕大學繁星推薦入學昨天放榜，全市有八一○人錄取，其中三八五人為國立大學，而桃園高中表現亮眼，有五人考上台大，全國僅次於台北市成功高中的六人。

桃園高中校長林煥周表示，校內學測榜首郭旻杰為追求興趣，以七十二級分、校排名一％考上交大電機工程系，全校共有廿八人錄取台、政、清、交、成等前段大學校系。

父逝母病 王宥云扛家務更勤學

錄取政大公共行政系的王宥云，國二時父親罹患重病，自此必須經常往返醫院，母親也為此辭去工作，她高二時父親離世，大受打擊的母親竟也罹癌，堅強的王宥云得一肩扛起家務，並全心衝刺課業希望給家人穩定生活。

因為母親常須就醫，王宥云得負責料理三餐、洗衣等家務，還要照顧小她四歲的妹妹，兼顧家務與課業的她，每天清晨六點得起床、凌晨一、兩點才入睡，但想到父親給的愛、樂觀和勇敢，決定努力和爸爸一樣考上公職，未來要給家人安定的生活。

武陵高中 6人錄取醫學相關科系

武陵高中繁星有十一人上榜，三人考上台大、六人錄取醫學相關科系，另有政大、清大各一人。考上陽明大學牙醫系的蘇子旻，高一時因跌倒摔斷門牙，有感於牙醫師的細心照料，萌發對牙醫的興趣。

觀音高中繁星錄取率達七十七．七八％，十六人考上國立大學，錄取台大森林系的徐瑋慈、成大機械工程系的羅智謙都是選擇就近入學，而學測六十七級分的王亘筑，也錄取交大傳播與科技學系。

南崁高中的陳冠瑋以學測六十九級分、校排一％成績錄取台大經濟學系。

就近入學 溫嘉穎84萬入袋又上台大

私立高中方面，錄取台大藥學系的啟英高中溫嘉穎會考成績為四科A++、一科A+，原可就讀武陵高中，最後決定就讀啟英，不僅離家近，也減少額外補習時間，三年還領取了八十四萬獎學金，她說，希望能協助更多人維持健康。

育達高中 雙胞胎姊妹皆上藥學系

育達高中的雙胞胎姊妹游宜蓁、游宜姍分別錄取高雄醫學大學藥學系、中國醫藥大學藥學系，姊妹倆的媽媽是平興國中英文老師，因此她們的英文能力也特別好，常代表學校參加英文作文等比賽，也總有自信從容面對挑戰。

通過台北醫學大學醫學系第一階段的楊梅區治平中學學生范正翰，母親為來自中國福建的新移民，他期許未來從醫能守護更多人的健康。