〈北部〉千禧號抵花港 二千遊客帶千萬商機

2018-03-15

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮港受到地震影響，部分碼頭毀損尚待復原，隸屬全球第二大郵輪集團「皇家加勒比郵輪」旗下的千禧號國際郵輪，昨是震後首艘進港的大型遊輪，乘載二千一百零二名的國際籍旅客，分別前往太魯閣等地遊玩，並購買伴手禮、品嘗美味小吃，為花蓮震後帶來近千萬觀光效益。

總噸位達九萬零九百六十三噸的千禧號，為馬爾他籍，船身長二百九十四公尺，昨午抵花蓮港，是繼今年一月三日後第二度靠泊，遊客多以歐美籍為主，包含義大利、西班牙、荷蘭、德國、美國及加拿大，下船後分別前往太魯閣、慶修院及港天宮等地觀光。

花蓮港務分公司秘書處長張自英說，三月份除有千禧號郵輪靠泊，今年申請進港郵輪再增二艘，扣除上月因海象不佳，進不來的歌詩達新浪漫號郵輪後，總計整年度約有十三艘大型郵輪進港，遊客數可破三萬人次，較去年成長約一萬人。

旅行社陳姓業者說，台灣主要受託進行當地接待，每艘次千名旅客下船後，將搭乘遊覽車進行一日或半日遊，通常會增加地方交通、餐飲、小吃及伴手禮業者的收入，估計可為花蓮帶來近千萬元的觀光效益。

花蓮港部分碼頭作業區，上月也因受地震影響，路面窿起、龜裂，不適合繼續裝卸作業，當時廿四號碼頭後線中油地下油管還有漏油情形，經工程人員緊急通知中油關閉油閥並檢視及進行油汙處理後，才順利解除漏油危機

張自英說，花蓮因地震造成港內部分設施毀損，港邊多處出現廿至五十公分的陷落高差及大片龜裂，目前已陸續進行修復，雖並不影響郵輪、貨輪停靠，但受損設施預計仍需耗時六個月時間才能完工，總經費估約六千五百萬元。

她說，現在陷落高差影響較嚴重的廿四、廿五號碼頭，原是港內重物貨輪煤炭、木材及大理石的固定裝卸貨碼頭，因地面窿起、龜裂，不適合繼續作業，已彈性調整碼頭使用並興建臨時便道，維持貨輪裝卸業務。