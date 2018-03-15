〈北部〉3355花蓮旅宿 補助延至6月底

2018-03-15

〔記者王峻祺／花蓮報導〕中央補助花蓮震後地方振興觀光計畫，鼓勵國人參加自由行「三三五五」旅宿活動，每人最高可補助住宿費五百元，由於經費僅一千五百萬元，業者估經費將在三月底用完；交通部長賀陳旦昨參加「花蓮地區災後交通建設與觀光產業重建會」，允諾觀光補助期限至六月底，不用擔心經費不足問題。

觀光局震後推出「花蓮遊、花蓮加油」方案，補助團客並鼓勵國人自由行、獎勵國際旅客到花蓮旅遊，合計補助一千五百萬元；立委蕭美琴召集立院交通委員會，昨在花蓮召開重建會議，當著交通部長賀陳旦的面，觀光業者紛紛陳情「補助額度太少了」。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐說，振興花蓮觀光政策一公布，各大旅館業者都「有感」，到民眾紛紛電詢補助細節，今年二月平日住房率十七％，三月補助政策推出，住房率成長八％達到廿二％至廿五％間，逐漸發揮吸引力。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，「三三五五」目前已申請一百零七萬元，若要補助到六月底，至少需要三千萬元，由於目前申請情況踴躍，原五百萬元的補助額度，恐會提前在三月底或清明連假期間用完。

對此觀光局長周永暉強調，觀光振興措施是整體計畫「不只有千萬補助經費」，而是共有二點八億元，方案在執行後續上也會進行滾動式檢討。

交通部長賀陳旦也說，觀光補助額度確定延續到六月底，業者不用擔心經費不足，且自由行三人成行方案，預計下月十六日起放寬補助資格，平日二人成行也有補助，盼能增加旅客平日旅花意願。

賀陳旦也強調，針對紓困方案及災損上限認定，包括房屋、產業災損的貸款與融資問題，都會交由國家發展委員會花蓮震災救助及重建專案小組來為業者處理，交通部願意擔任窗口進行協助。