〈北部〉搭火車、客運 宜蘭綠博免費入園

2018-03-15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會將於三月卅一日在冬山鄉生態綠舟園區登場，為呼應今年主題「實踐綠行動」，主辦單位鼓勵民眾搭乘國道客運、火車到綠博遊玩，憑票根就可免費入場，若以一家四口出遊計算，就可省下四百元門票費用。

活動自3月31日至5月13日

綠色博覽會月底登場，活動持續至五月十三日，園區分為三處主題展區，Ａ區是農業實驗學校、Ｂ區是大地藝術區以及Ｃ區的生態綠舟。主辦單位蘭陽農業發展基金會表示，三處展區有綠博彩繪地景、農事體驗，Ｂ區還會設有一處「大榖包」，以稻穀裝填散發清淡榖香，可讓三十個人同時跳上去遊玩，是綠博展區的一大亮點。

今年綠博主題為「實踐綠行動」，不僅園區商家不提供塑膠紙碗、吸管等一次性餐具，周邊商圈也加入「綠商店」行列，將「減塑」落實到園區周邊。

另，為鼓勵遊客入園，綠博主打低票價，不分假日，入園門票一律一百元；今年並推出搭乘國道客運、火車等大眾運輸到園區，可憑票免費入園。基金會副執行長蕭麗芬說，綠博園區鄰近冬山火車站，遊客可選擇搭乘火車到冬山站下車，步行前往園區，或搭乘國道客運至羅東轉運站，再轉乘火車至冬山火車站，只要坐火車就不用錢。

蕭麗芬指出，今年首都、葛瑪蘭客運都有車班從台北發車，在綠博園區停靠，平日兩班車、假日五班車，直達園區出示票根就可免費，來愈多省得愈多，以一家四口計算，就可省下四百元門票。

「門票收入不是綠博重點！」蕭麗芬說，綠博舉辦十九年來，主要在傳遞生態及環保理念，因此才會擬定低票價策略，希望吸引更多人入園，體驗環保生活。