〈北部〉竹縣溜冰場招標 1年半流標10次

2018-03-15

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣政府規劃在體四用地新建兩百公尺標準滑輪溜冰場，但工程招標無人問津，一年半來流標十次；縣府教育處表示，將再檢討減項並爭取體育署協助，最快五月底重新上網招標。

縣府：檢討後 5月底再招標

毗鄰國立竹北高中的體四用地已開發十年，仍是荒地一片，民眾無奈。教育處長劉明超表示，因應溜冰運動人口多，一○四年向體育署提案爭取到一千萬元補助，加上縣府三千萬元預算，規劃建二百公尺標準滑輪溜冰場。

不過，規劃設計完成後，從一○五年九月起到一○六年三月底，歷經六次公告上網招標，沒有廠商投標，去年四月經體育署輔導指示減項，修正預算書後，十月底到十二月底公告上網招標，仍流標四次，仍無廠商投標。

劉明超表示，標準滑輪溜冰場須建置坡道，技術要求高，因而影響廠商投標意願。此外，與公家機關的撥款有關。根據工程採購契約範本，接到廠商請款單據後十五工作天內付款（涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為卅工作天）；但縣府礙於財政，經常延後付款。廠商考量利息、成本，多不願參與請款困難的公家機關標案。

教育處表示，體四用地約四百七十七平方公尺，預計施做二百公尺競速滑輪溜冰場、看台、廁所、行政辦公室及提供竹北高中校車使用的迴轉道等。目前擬減掉行政辦公室等項目，再重新公告上網招標。立委林為洲今天將會同體育署現勘體四用地，希望協助解決問題，讓荒地得以儘快活化。