〈北部〉外埔危橋封閉草率 遊客照闖陷危機

2018-03-15

木棧道年久失修 受損嚴重

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮外埔漁港沿海的木棧道年久失修，木板橋面凹凸不平，許多固定鐵釘鬆脫鏽蝕，多處燈箱毀損外露；但地方指出，苗栗縣政府雖以警示條封閉，但禁不起海風吹襲屢斷裂，雖縣府稱會加強固定但拖一月仍未改善，不知情遊客上橋涉險，憂遲早會發生危險，痛批縣府疏於管理，置人命安全不顧。

警示條不堪海風吹襲屢斷裂

縣府農業處漁業科長李瑞隆表示，因該海堤木棧道使用已久，設備多有毀損，也多次接獲民眾反映橋面不平整，上月底先針對有立即危險性的圍欄、座椅等進行修繕；但上週派人巡視後，認定仍不符合通行標準，因此仍暫時封閉。至於警示條屢遭吹斷的問題，也將派員加強巡視，考慮改用固定式封條禁止進出。

農業處：考慮採固定式封條

外埔漁港為當地著名景點，許多遊客都趁傍晚到木棧道上吹著海風賞夕陽美景，但去年起就有民眾反映，木棧道多處破舊毀損，恐發生危險。縣府已針對圍欄及局部破損木棧道進行修繕，上月底完工，但整體木棧道仍屬危橋，縣府也張貼公告呼籲禁止通行。

但居民反映，木棧道上凹凸不平，燈座毀損夜間不亮，處處潛藏危險，但縣府卻僅以簡單警示條封住出入口，禁不起海風吹襲屢屢斷裂，且禁止通行的公告也不明顯，缺乏警示效果，常看到不知情遊客仍走上橋，憂心「遲早發生意外！」呼籲縣府應以固定式柵欄封閉，避免人員出入。

修繕經費 預定月底獲核准

李瑞隆說，礙於經費有限，目前只能局部修繕，但已向經濟部水利署提報前瞻計畫，連同竹南鎮龍鳳漁港整修工程，共申請九千萬元經費，預定月底前能獲核准，屆時將一併改善後龍外埔漁港及竹南龍鳳漁港設施。