〈北部〉《桃園》通往護國宮路拓寬 預計年底完工

2018-03-15

〔記者許倬勛／桃園報導〕市府推動「八德中路縫合計畫」，其中進出護國宮的主要道路國際路一段四○一巷昨天動工拓寬，這條巷道位於八德區與桃園區交界，道路彎曲狹小，最窄處僅約三．五公尺寬，會車十分不易，尤其在廟會時總造成堵塞且車禍不斷。市長鄭文燦表示，市府編列三五四三萬元預算進行拓寬，預計十二月完工，可讓香客前往護國宮參拜更加便利。

護國宮廟方人員表示，信眾前來參拜都得從國際路一段四○一巷進出，廟會活動時車流眾多，總會造成嚴重塞車，且每年平均都發生十餘起車禍。

拓寬至8米 全長約488米

鄭文燦表示，國際路一段四○一巷拓寬工程是「八德中路縫合計畫」之一，道路沿線有中路環保公園、十三號公墓、護國宮等，拓寬用地包括農地、水利用地等，經多番協調才整合成功，將拓寬為八米、長度約四八八米，工程會改善路基承載力、提升排水能力，並且順平中路環保公園邊坡，增加ＬＥＤ燈具照明，提升用路人安全。

市府新建工程處指出，「八德中路縫合計畫」下個階段會遷移十三號公墓，整合中路環保公園為復育公園，並以八字型人行步道系統串連周邊的大湳公園、北景雲園區內的八德國民運動中心、市民集會所、圖書館等，預計七月動工，將可整合中路和大湳生活圈，提供居民更好的生活品質。