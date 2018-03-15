〈北部〉《桃園》大溪老街居民為神社遺址請命 崖線步道暫停工

直擊怪手在遺址內開挖 怕被破壞
〔記者李容萍／大溪報導〕大溪中正公園地處大溪老街旁，充滿歷史風味，市府風景區管理處推動大溪老城區觀光「慢城」計畫，斥資一億元，從去年四月起分成三期進行崖線步道施工，第一期工程去年八月完工；目前正進行的第二期工程，因老街居民直擊怪手在公園內的大溪神社遺址開挖而跳腳，擔心遺址遭到破壞，向市府文化局請命保存文化景觀、歷史遺址，文化局為此依文化資產保存法得列冊追蹤的規定，昨起要求暫停施工，待施工設計圖送審才會復工。
老街居民表示，大溪中正公園建造於日治時期，當時建有大溪神社、忠魂堂、相撲場、公會堂等日式建築，市府觀光旅遊局獲企業贊助，還在公園相撲場遺址重建復古的戶外相撲場，於去年九月啟用；同樣是日治時期的遺址，大溪神社遺址旁在戰後因為故總統蔣介石居住大溪公會堂而以水泥洗石子設置可讓直升機降落的「×」狀「對空標示」，居民擔心這個具歷史意義的遺址被破壞，將發起連署為公園內的「老東西」請命。
風管處：將送施工圖審查後 復工
對此，風管處表示，大溪中正公園暨周邊崖線步道整建第二期工程，項目有改善蔣介石銅像入口平台面板、公廁、澤民池景觀及超然亭景觀，其中超然亭會建置陀螺滑梯與陀螺造型遊具；雖然大溪神社遺址未列為古蹟，但施工期間工程人員仍以帆布等包覆現有遺物，同時避免機具損壞，既然老街居民對施工工法有疑慮，風管處會配合將施工圖送請文化局審查後再復工。