〈北部〉復刻版太平山小火車將復活 三星公所員工明和服踩街

2018-03-14

4月2日試乘 三星鄉長率員工練炭坑舞

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉復刻版太平山森林小火車訂四月二日開放試乘，三星鄉公所員工將在當天粉墨登場。連日來，鄉長黃錫墉帶領同仁勤練日本傳統舞蹈「炭坑舞」，昨天舉辦發表會，明天將穿和服參加踩街遊行，為試乘活動暖身。

羅東森鐵從太平山土場站到羅東竹林站，全長三十六．四公里；一九二四年通車，一九七九年停駛。三星鄉公所在天送埤舊車站前新建三百五十五公尺長環狀軌道，斥資一百八十萬元打造實體三分之一的復刻版火車頭及兩節車廂，最多可搭載八名乘客，時速約二．四公里，目前蓄勢待發。

明天的踩街遊行，將從天送埤地熱米超商出發，沿途敲鑼打鼓，走向天送埤鐵道園區，邀請天送埤休閒農業區、地方社團、三星鄉小學生、鄉立幼兒園小朋友參加。黃錫墉歡迎各界共襄盛舉，一起慶祝太平山森鐵「復活」。

「雙手握鏟靠肩，挖土擊掌，回步看月亮！」三星鄉公所昨舉辦「炭坑舞」發表會，展現所學舞姿，黃錫墉等人穿著和服，跟著音樂節拍手舞足蹈，洋溢著濃濃東洋風。

鄉公所員工說，他們接受「密室集訓」，學習舞步中的進退、轉身技巧，看起來簡單的律動，其實不容易學，歷經苦練摸索才掌握訣竅，培養出團體默契，明天請大家驗收成果。

太平山森鐵建於日治時期，四月二日試乘慶典以「百年盛事．太平山傳奇」為主題，活動融入日本「炭坑舞」、台灣大神尪走街民俗；「炭坑舞」源自日本九州福岡縣，是昔日礦工喜歡哼唱的小調，在日本民間耳熟能詳。

森鐵小火車啟動後，第一個月提供免費試乘，取得乘車券者優先體驗，日後委外經營，鄉公所希望成為三星遊憩活動新亮點。