〈北部〉參賽作品被震毀 彭雅美修復「生命初始」

2018-03-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕曾獲得國際多項陶藝大獎、受邀進駐總統府藝廊參展的花蓮陶藝家彭雅美，今年創作一件「生命初始」陶藝品，入選「L’Alcora第卅八屆國際陶藝競賽」，原預計年後寄到西班牙參賽，卻在花蓮地震當晚碎一地，歷經一個月修補，預計趕在明天開窯寄出，盼能為台灣提升國際知名度。

六年前以「蕨代風華」系列作品，陸續拿下海內外各項陶藝大獎的彭雅美，近年又在創作元素中加入「黑白無極」及「點金」系列，呈現生命初始的喜悅意涵，原預定今年參賽的數十件創作，全毀於上月花蓮強震中，看見心血化為一地碎片，心疼之餘只能安慰自己「體悟生命的脆弱！」

彭雅美說，命運就是無法預測，地震當晚人還在國外，得知工作室作品碎裂，眼淚如雨下，一回國也只能盡快全力修復，無法復原的作品，就只剩「重做一條路」，但其中一件入選西班牙「L’Alcora第卅八屆國際陶藝競賽」的「生命初始」，距離寄出時間僅剩不到一個月。

她說，今年共有卅六個國家、一百八十六名陶藝家參賽，其中只有卅九人入選，歷經此次參賽作品崩壞、堅忍到重生的過程，讓她真正品嚐到「生命初始」的酸甜苦辣，期望明天開窯順利，將作品完好無缺地送往西班牙，讓國際藝術家都能透過這件陶藝作品，看見台灣遭遇強震後的重生力量。