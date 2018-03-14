〈北部〉「畢卡狗」打破框架 國中生全國陶藝特優

2018-03-14

創作卡關放棄 捏出「扁扁貓」師驚豔

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮花崗國中八年級學生施智皓向國際知名陶藝家彭雅美學陶七年，今年報名「全國生肖陶藝競賽」，原想創作「火箭上的狗」參賽，卻因靈感「堵塞」交不出作品，就在半放棄狀態下，意外捏出一隻「像狗又不似狗」的「畢卡狗」，獲得大會特優獎，讓他驚呼「創意乍現瞬間，令人擋也擋不住！」

僅以幾何圖形、線條拼湊出的「畢卡狗」，前身其實是隻不到十五公分的「扁扁貓」，施智皓在放棄比賽當下，隨意捏出的「貓」創作，反而讓彭雅美驚豔，配合狗年生肖主題，幾經雕塑定型並變裝後，才完成長約四十公分、有著大大耳朵及狗兒俏皮張口露牙樣貌的參賽作品。

打破像的概念 施智皓創意大解放

「得獎連自己也感到意外！」施智皓說，創作過程陷入瓶頸，一度放棄不想做，但就在放鬆「歸零」的當下，反而出現更多靈感，才會用最簡易方法快速捏出「畢卡狗」，沒料到竟然獲獎。

他說，學陶七年來，雖累積許多陶藝基礎，但很容易被框架限制，始終在意作品「像不像」，直到老師不斷要求「打破像的概念」後，才逐漸領悟到創作無形幻化的真諦，因靈感、創意常稍縱即逝，有時想破頭也不會出現，卻也會在最不經意的瞬間乍現，擋也擋不住。

「最怕家長說不像」，彭雅美說，陶藝教學其實最擔心家長看到作品後，跟孩子說「不像」，藝術學習最困難的就是要打破「像」的概念，看到學生創作卡關，就知道是被外在「形象」框架住，當下都會允許學生「暫時放下」，用直覺重新啟動創作初衷，反而會有更多意想不到的效果。

彭雅美今年帶領九名學生參加鶯歌陶瓷博物館的「二○一八Happy狗—全國生肖陶藝競賽」，共有施智皓、巫若禾、陳雅羚、曾立丞、王霈恩、邱鈺庭及楊於道等七人獲獎，其中二人獲得特優，其他五人分別拿到佳作及入選獎。