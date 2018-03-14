〈北部〉亞太技術學院無誠信 教師籲解散董事會

2018-03-14

償還欠薪跳票 協商無進展

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕位於苗栗縣頭份市的私立亞太創意技術學院，一年多來陸續將十九科系停招，並違法擅刪減教師研究費，原農曆年前要償還欠薪也跳票，教育部長潘文忠日前表示，若校方月底前未提出改善辦法將依法解散董事會，但受害師生質疑校方誠信，昨再與校方協商，但新任校長稱不了解目前情況，以致協商仍無進展。

教育部：月底前未提改善 將解散董事會

亞太創意技術學院自二○一六年由怡盛保全集團接手經營，校方董事會陸續將十九科系停招，並私將教師研究費打三折，甚至強迫進入教師安置程序，使教師無課可上、無薪可領。亞太受害師生組自救會不斷北上向教育部陳情抗議，農曆年前經四方協商後決議校方應於十四日前償還全額欠薪，但校方再度跳票。

亞太師生上週三再至教育部前控訴校方背信毀諾，立法院教育及文化委員會前日針對亞太爭議要求教育部長潘文忠說明，潘表示，校方須於廿日補足工資、卅一日前提出具體改善計畫，否則將依私立學校法解散董事會。

教師批教育部放任 不顧師生權益

但亞太教師質疑，教育部不斷放寬時限，放任校方消極作為，師生們權益嚴重受損，且過去怡盛保全信用不佳，是否能如期達成教育部要求還是未知數。呼籲教育部應盡速解散董事會，並接手亞太技術學院，以保障師生權益。

亞太新任校長黃廷合昨天再與受害教師協商，但黃廷合在會中表示因剛上任，對爭議尚未通盤了解，僅能先掌握師生訴求，後續仍待董事會決議。教師痛批校方此舉根本拖延時間。

教師們強調，教育部一再寬限董事會，形同放任校務空轉，自救會將繼續採取行動，讓社會大眾了解亞太的困境，並呼籲校方能拿出誠意，盡速提出具體改善計畫，勿讓無辜師生持續受害。