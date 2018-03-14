〈北部〉桃園化工廠失火 污染下游牛欄河

2018-03-14

野溪堆積白色泡沫 溪魚暴斃

〔記者黃美珠、魏瑾筠／綜合報導〕新竹縣關西鎮牛欄河上游的野溪，昨天出現厚厚一層白色泡沫，禍首是上游的桃園龍潭清潔用品化工廠火警導致清潔劑外洩所致。業者動員攔截、打撈，但因溪水溶氧下降，溪魚暴斃，引發下游民眾不安和不滿。

桃園環局：已對業者告發開罰

對此，桃園市環保局表示，廠方位於新竹縣關西鎮牛欄河上游，前天因無法即時收集消防廢水，導致含有清潔劑成分的污水，產生白色泡沫、污染新竹縣牛欄河水體，已依違反「水污染防治法」第卅條規定告發，可處三萬至三百萬元罰鍰。

關西鎮民代表會主席劉德樑說，這不是牛欄河水第一次受到龍潭地區化工廠的污染，他呼籲重懲這些「前科累累」的業者並主張都該遷走。

牛欄河週六將辦音樂會 恐受影響

他說，雖然關西淨水場的取水口在牛欄河與鳳山溪匯流處的上游，這起意外不會影響關西人的飲用水安全。但是浪漫台三線「緩緩生活節～關西週」週六即將舉行，恐造成當天傍晚「東安古橋音樂會」遭到波及，屆時會不會河畔親水公園正浪漫進行著音樂會活動，河面卻漂浮著發臭魚屍？叫關西鄉親情何以堪。

新竹縣政府環保局表示，這家化工廠生產洗衣精、洗髮精等生活清潔用品，火場在三樓的成品倉庫，受污染的水域距離關西親水公園約五公里遠。

竹縣環局檢測 水體酸鹼值不正常

環保局昨天早上派員到該廠大門前的道路側溝取水樣，檢測發現水體酸鹼值為三．三，明顯不正常，循牛欄河上游野溪往關西方向稽查，發現在消防水灌救後，疑似混有清潔劑「介面活性劑」的污水已流到工廠南方約一公里處的水域。

下午會同桃園市政府環保局共同監督業者派員到場打撈白色泡沫，阻止污水持續往下游的關西牛欄河親水公園流去。但是四個小時後，污水依舊往下綿延兩公里遠。

新竹縣政府環保局表示，儘管前述打撈水域的溪水酸鹼值已經回到八點一三的正常值範圍內，但業者污染水體的事實明確，基於尊重主管的桃園市政府環保局，將交由桃園市裁罰。