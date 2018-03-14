〈北部〉《桃園》大溪豆干節週末登場 京都豆腐「鬥鬧熱」

2018-03-14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕假日往哪去？邁入第四年舉辦的「大溪豆干節」，今年融合日式元素與大溪特色，於本週六、日及下週六、日，分別規劃「京宴大溪」、「享壽平安」、「豆製始祖」及「食藝輕食」等四大亮點活動，市府觀光旅遊局長楊勝評表示，此活動要讓參與的遊客，體驗大溪獨特自然景觀及享受多元的豆食文化樂趣。

楊勝評指出，今年活動增加五十萬元預算，強化大溪豆干品牌形象及美食料理，亮點為加入全國豆干嘉年華，同時與日本京都豆腐公會合作，推出擁有京都豆腐味的美味料理；他說，去年活動首度邀請京都知名的豆腐業者來台擺攤，獲得民眾熱烈好評，今年遂與日本京都府豆腐油揚商工組合簽訂台、日豆類產業合作意向書（ＭＯＵ），這也是日本京都豆腐業者百年來第一次與國外簽訂ＭＯＵ，盼透過實質技術與文化交流合作，提供更好、更安全的豆類製品給消費者。

楊勝評表示，四天的活動從上午十一點起到下午五點，將有「歡樂豆干節」、「豆干放輕鬆」、「豆干紙相撲」、「愛秀豆干節」、「主題活動」及「干寶遊戲趣」等活動，內容包含歡樂踩街趣、豆食ＤＩＹ、紙相撲大賽、豆干綜藝賽。

楊勝評表示，四大亮點活動，「京宴大溪」融入享食精神，運用豆渣現場製作「彩色豆渣湯圓」；「享壽平安」利用大溪特有的豆類製品及在地食材，熬製關聖帝君祈福豆干平安粥，為民眾帶來平安順利；「豆製食祖」則使用台日豆製產業研發的最新技術與食品科技，製作具綿密口感的大ＱＱ干；「食藝輕食」是以豆類原料搭配在地節氣食材，邀請五星級主廚與現場民眾共同開發時尚豆食，邀請民眾週末假期到大溪一遊。