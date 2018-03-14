〈北部〉《桃園》寄養家庭患不足 桃園加碼服務月費

2018-03-14

服務月費提高至2萬1至2萬3

〔記者陳昀／桃園報導〕目前全市有五百多名兒童因故無法留在原生家庭，社會局指出，但全市僅七十三戶寄養家庭，只能安置九十人，嚴重不足；市長鄭文燦昨天宣布，今年起寄養服務費從每月一萬八千元，提高為二萬一千元至二萬三千元，希望鼓勵更多家庭「打開家門，讓愛住進來」。

市府社會局兒童及少年福利科科長林燕婷表示，近年全台各地的寄養家庭數都呈現銳減，評估可能是因為整體經濟環境改變，對弱勢捐款也持續下降，不少家庭認為未成年小朋友可安置在育幼院等機構，一樣能受到妥適照顧。林燕婷強調，其實寄養家庭才能讓他們和一般孩童一樣，過著家庭生活。想加入寄養家庭，詳情可電洽社會局：332-2101轉6322，或桃園家扶中心寄養組：456-2195、331-3678。

去年有20多戶申請 通過6戶

桃園家扶中心主任張伏杉說，寄養家庭提出申請後，必須通過五十小時的職前訓練及家庭相處課程，培訓結束後再由專家學者審核，不過，不少家庭在過程中會打消念頭，去年有二十多戶申請，最後通過的只有六戶。他也提醒，不少寄養兒童可能有醫療、心理等需求，進入寄養家庭也有磨合期，有意願者事前得做好家庭溝通，以免造成孩子們的二度傷害。

寄養媽：只是加副碗筷 卻換回真情

不過，加入寄養家庭行列，六十四歲的陳玉蘭已服務十三年，她說：「只是加一副碗筷，卻換回一份真摯的感情！」她分享，曾照料一位有輕度智能障礙及亞斯伯格症的小晨，一開始以為小晨是故意講重複的話，常常為此生氣，後來在家扶中心安排的課程中學會與小晨溝通，終能帶領他走出陰霾，並學會做麵包、西點，現年廿三歲的小晨已經能獨力在餐飲店工作了。

陳玉蘭說，她的小兒子和小晨同齡，一開始根本不搭理小晨，偶爾還會抱怨「他很煩」，但自小晨離開後，兒子卻常說：「好想念小晨喔！」現在小晨每週都會「回家」相聚，逢年過節還會包紅包給寄養父母，她認為，從事寄養家庭並非僅單方照顧小晨，而是全家人也一起成長。

投入寄養服務十三年的尹思賢，曾照顧年僅九歲、八歲的姊妹檔小芬、小梅，現在廿四歲的小芬已考取護理師，擅長設計的小梅去年也獲德國「紅點設計大獎」，讓她與有榮焉地說，「只要孩子們能找到志向，一切的辛勞都值得」。