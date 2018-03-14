〈北部〉花崗山泳池變戲沙池 暑假前開放

2018-03-14

〔記者王錦義／花蓮報導〕告別「罐頭公園遊具」，花蓮第一座共融式遊樂設施將在今年暑假登場，花蓮市長魏嘉賢昨與公所主管前往花崗山現勘兒童戲沙池興建工程。魏嘉賢說，戲沙池就位在花崗山游泳池現址，總工程經費一千三百萬元，其中五百萬元來自花蓮縣政府補助，預計在七月暑假前開放。

花蓮市區首座共融式遊樂設施

魏嘉賢說，花蓮市專為兒童設計的遊樂場所不多，花崗山游泳池有許多花蓮人的回憶，但因設施老舊管養困難，對外標租受挫，為此爭取經費活化閒置游泳池，設計公司利用原有的游泳池空間元素，打造市區首座共融式遊樂設施，包括貝殼、大鯨魚造型的溜滑梯、小朋友最喜歡的戲沙池等共融式遊具，另外還將規劃星空電影院，大小朋友晚上到戲沙池遊玩的同時，還有好看的電影可欣賞。

這座有共融式遊具、造型溜滑梯的兒童戲沙池，目前正加緊趕工中，市長魏嘉賢聽取設計監造單位創源技術顧問公司人員的說明，瞭解兒童戲沙池的雛型。魏嘉賢說，為規劃兒童遊樂公園，去年特地和業務主管到外縣市觀摩，把共融式遊樂設施的概念帶回花蓮，他期待完工後，不僅為花蓮的孩童及家長打造親子同樂氛圍，也能成為花蓮未來公園新建或改善的指標，兒童戲沙池也將成為花蓮市主辦親子活動的戶外場地。

日人所建迄今近百年 曾荒廢10多年

花崗游泳池是台灣第一座游泳池，一九二二年七月為日本人所興建，至今近百年，由於設備老舊，加上私人營運及各中小學校附設的游泳池陸續興起，曾經荒廢十多年。市公所在民國九十一年重新整頓另行標租，但九十五年合約到期後又關門歇業，九十九年起再度重新標租，但僅營運兩年，業者不堪損失主動停止營業，直到一零三年六月合約到期後閒置至今。