〈北部〉護理師屈當護士 宜縣衛所擬員額改制解套

2018-03-14

衛生局長專案報告 估年支出600萬

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「擁有護理師證照卻只能以護士編制聘用！這樣很不公平。」宜蘭縣政府衛生局為解決問題，擬全面將衛生所護士編制員額改制為護理師，預計每年多支出六百多萬元人事費，解決護理師和護士高資低用問題。

宜蘭縣政府衛生局長劉建廷昨在縣務會議，提出改制護士編制員額為護理師專案報告。劉建廷說，縣內各鄉鎮市衛生所護士和護理師編制員額分別為五十三名和三十六名，雖然多數護理人員具有「護理師」資格，但礙於護理師編制人數有限，僅能以「護士」聘用，如果可以改制就能解決「高資低用」問題。

業務大同小異 護士最高薪少2千元

劉建廷指出，無論是護士或護理師，實際處理業務大同小異，舉凡長照工作、疾病篩檢等都是。衛生局人事室表示，在公務系統中，護理師層級比護士高，最高薪資差了兩級，護士最高薪資比護理師少了兩千多元。

「全國已有六個縣市改制、十個縣市研擬中。」劉建廷說，金門縣早在一○二年全面改制為護理師，雲林縣一○五年改制完成，台北市則是一○六年，新北市和台中市也將在一○八年改制施行，宜蘭縣也在研擬中。

長照需人才投入 護理師公會樂見

宜蘭縣護理師、護士公會理事長、羅東博愛醫院副院長李吟玲說，由於人口老化，衛服部推動長照二．○政策，更有賴第一線衛生所護理人員執行，公部門只能以護士編制員額聘用護理師，對於推動長照業務招募人才是阻力，如果能夠改制當然樂觀其成。

護士國考早在一○二年停辦，國內擁有護理師資格的護理人員佔多數。李吟玲說，以前護士證照是高職護理科相關科系畢業可以報考，護理師則是要專科以上學歷才能報考，護理人員多擁有護理師資格。根據衛生福利部統計，一○四年衛生所編制，全國護理師佔四十％，護士有六十％，其中有護理師資格者高達九十二％，顯現高資低用問題嚴重。