〈北部〉冬夜常飄臭酸味 苗縣環局：去年開罰5件

2018-03-14

苗市福安里緊鄰西山工業區

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市福安里緊鄰西山工業區，居民抱怨入冬以來，夜間經常飄散難聞酸臭味，但通報環保局往往無濟於事，揪不出禍首；苗栗縣政府環保局表示，環保局已持續監控採樣，發現排放物濃度都符合標準，往往都是氣味不佳，也有開罰，以去年冬季而言有五件。

入夜常臭味難聞 里民抱怨連連

西山工業區位於苗栗市西北郊，六十五年開發，占地七十九公頃，範圍包括苗栗市文聖里、福安里，有長春石化、台肥苗栗廠等廠商進駐。

福安里長徐玄漳說，工業區廠商於環保法規、監測設備精進下，里內空氣品質已較早年改善許多，但去年入冬後，夜間又現難聞酸臭味，通報環保局，往往無法揪出禍首，里民抱怨連連。

苗縣府環保局秘書蔡政勳表示，環保局去年初起，在西山工業區周邊建築架設兩組「高值觸發式採樣器」，廿四小時監測，一旦發現空氣背景數值有提高，即自動採樣，以利環保局人員取樣化驗。

環局：去年設採樣器 24小時監測

蔡政勳說，化驗結果，工業區排氣各物種濃度都符合法規標準，甚較標準低很多，會引起居民陳情「往往是氣味不佳」，環保局也有就此開罰；去年入冬以來，取締五件。

蔡政勳說，因台灣地狹人稠，工業區往往與住宅比鄰，也使得工業區的空污陳情案，是最大宗；以苗縣為例，平均一年約有一百件空污陳情，其中一半為檢舉工業區。環報局也將持續稽查、監控，維護居民生活品質。