〈北部〉新竹縣湖口停車場委外 業者停業車主慌

2018-03-14

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口鄉公所公有收費停車場委外經營管理，但承攬廠商突然在三月一日自行公告停止營業，讓民眾傻眼，停車格租用戶紛紛打電話到公所詢問，要求退還已繳納的租金。

1日停業 車主要求退租金

湖口鄉公所表示，對於一百二十多名月租和年租停車格的租用戶，業者承諾會退還租金，並已在作業中，合計近一百五十萬元。公所也已著手重新招標，如作業順利，預計最快年中恢復委外營運，並提醒民眾三月一日前如有停車仍須依規定繳費 ；記者向業者查證，但對方未回電。

已重新招標 最快年中營運

湖口鄉公所表示，承攬廠商大侑有限公司自稱虧損嚴重並提出履約爭議，決定三月一日起停止營業；公所二日即行文要求改善及說明，但業者未回覆，因此已於九日中止契約。

湖口鄉公所公用事業管理所表示，大侑公司因中興立體停車場的消防設備不合格，去年六月被縣府消防局裁處；但大侑認為消防管線應由公所修繕，並揚言對公所提告，爭取退還履約保證金。

但根據契約，得標廠商應自負盈虧，相關設備設施、定期安檢、申報及收費等，全由廠商依約履行管理維護責任，公所擬向行政院公共工程委員會申請調解採購履約爭議。

公用事業管理所分析廠商虧損的原因，疑是高估停車率和投資報酬率造成。

湖口鄉公所表示，包括路邊停車格及中興立體、成功、達生陸橋下、安宅等四個路外停車場，自一○五年三月一日起委託大侑公司經營管理，總計四百七十五格，半小時收費十元，一小時廿元。除履約保證金五百七十萬元，廠商另須支付公所權利金、每半年五百七十萬元，兩項至今已支付一千九百三十萬元，將全數沒收。