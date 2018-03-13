〈北部〉東門搖搖冰「瀕危」 母子不捨學藝救回

2018-03-13

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市東門夜市冰品「搖搖冰」，一度因後繼無人而收店，廿歲的李珩拜師學藝，希望挽救差點消失的美味。他說，搖搖冰不只是台灣傳統味道，更是連接他和媽媽兩代人的共同回憶，當然要想辦法保留下來。

7旬夫妻突收店 他倆接手留回憶

東門夜市街口的搖搖冰，原本由七十多歲夫妻經營，是夜市有四十多年歷史的美食冰品。去年突然關店休息讓不少饕客撲空；今年一月重新開店，店內出現新面孔，接手的是宜蘭在地青年李珩。

「搖搖冰比剉冰綿密，又有冰沙口感。」李珩說，台灣的搖搖冰所剩不多，宜蘭更只有東門夜市可以吃到傳統的味道，去年搖搖冰店的阿公過世後，只剩下阿嬤很難繼續經營，聽到冰店「收店」，他覺得很可惜，和媽媽討論後決定拜師學藝，把老味道救回來。

李珩的媽媽林鈺璉是幼兒園老師，她說，從小就愛吃這裡的搖搖冰，幼兒園下課就會帶兒子來買牛奶冰，一想到這樣的回憶就要消失，相當捨不得。

從頭學製冰 味道獲原店主認可

林鈺璉認識店家夫妻二十多年，決定繼續擦亮「搖搖冰」招牌。她說，很多人毛遂自薦要承接，但搖搖冰阿嬤很挑人，她和兒子展現誠意獲同意，阿嬤還提醒說「這是武市，很耗體力，要有心理準備」。

為了學習製作搖搖冰，李珩和媽媽從煮綠豆、調配果汁比例學起；李珩說，綠豆要煮到不能散掉可是又要有口感，果汁比例是最難拿捏的，當聽到阿嬤試吃後說「這個味道可以」，既開心又有成就感。

李珩說，製作搖搖冰過程，冰桶周圍會結冰，要把結霜刮掉、攪拌才會變成搖搖冰，要一邊搖、一直攪動，費工也耗體力，很欽佩之前的阿公、阿嬤，他接手除了保留傳統味道，還要開發新口味，希望把搖搖冰散播到各地。