〈北部〉芎林拚社造 水車重回碾米廠

2018-03-13

〔記者蔡孟尚／芎林報導〕新竹縣芎林鄉上山村有座八十多年歷史的水車碾米廠，先前沒落荒廢，水車也沒了，社區營造和文史工作者動員在地志工投入改造活化，全新的水車上週末上架運轉，在場見證的鄉親說：「這是芎林歷史上最令人感動的一刻！」

為「水車重回碾米廠」做影像紀錄的社區規劃師林賜霞說，周邊環境和基座不久前就已整理妥當，直徑五．三五公尺的全新水車三日運抵現場，十日銜接宛如「鐵水溝」的引水道後正式運轉，這幾天除一度因水中雜物阻礙水流卡住外，其他時間水車都順利轉動。

新竹縣芎林鄉芎林亮起來發展協會理事長徐烈鈞說，三年前地方的社區營造和文史工作者發現，約在民國二十年、日治時期創建的上山村碾米廠，當年利用地勢高低落差和流量豐沛的圳水帶動「水礱」碾米的技術十分特別，雖然後來沒落不再碾米，原本的木造水車也因年久失修在前年拆除，但老廠的文化價值歷久彌新，上山社區和芎林亮起來兩個協會陸續動員鄉親，參與老碾米廠的活化改造工作。

芎林亮起來發展協會副總幹事彭康明說，社區規劃師精修班爭取到新竹縣政府交通旅遊處的社規師計畫補助四十八萬元，除了整理碾米廠的內、外環境，並讓水車重新在碾米廠旁的水圳轉動起來，吸引不少芎林鄉親的目光，老一輩的鄉親更是感動。