〈北部〉苗縣3寺廟開發案 環團憂衝擊石虎棲地

2018-03-13

皆選在低海拔淺山坡地帶

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣近期於苗栗市、造橋鄉、通霄鎮各有一起寺廟開發，因皆位於山坡邊或山坡地上，台灣石虎保育協會憂心，開發地點屬低海拔生態活動區，寺廟鏟林建屋會危及珍貴的保育類動物，如石虎、白鼻心、眼鏡蛇等棲地恐遭破壞，呼籲寺方能另外擇地，留給瀕絕種石虎一條生路。

福智佛教基金會擬於通霄山丘闢建根本道場「月稱光明寺」，第一期十四公頃建地已動土，另擬規劃第二期占地三十四公頃的工程，為苗栗縣最大的寺廟開發案，目前正進入二階環評；另中華國際佛教新聞修正法會則於苗栗市南勢里興建一‧六公頃「台版東大寺」的「覺行寺」；而寶吉祥佛法中心則選擇在造橋闢建一‧九公頃、號稱台灣最大的西藏佛教道場。

台灣石虎保育協會理事長陳美汀表示，此三起寺廟開發案都選定苗栗的淺山坡地帶，不僅危及石虎，另對低海拔生態物種有嚴重影響，且開發地多原為農地，若苗縣府開此例准許變更使用，後續恐怕有更多山坡林地遭到破壞，「受害的不僅是自然生態，更是後代子孫的浩劫。」

環團也指出，由於月稱光明寺開發面積最大，對於目前六成分布在苗栗山區的石虎，以及附近低海拔物種，恐造成嚴重衝擊，呼籲福智佛教基金會將佛寺改建於苗栗高鐵站周邊空地，不但有利信徒朝拜，又可降低對環境影響。

縣府︰月稱光明寺案 二階環評

苗縣府環保局代理局長陳華盛表示，月稱光明寺開發案於前年送來審查，但因開發面積大影響層面廣，因此環評委員會建議此案進入二階環評，要求開發單位須在範疇界定會議中，與公民團體、環評委員針對石虎棲息、地質環境監測等，逐條討論是否有可行的替代方案。

另兩案也在環評階段 尚未動工

福智佛教基金會則回應，目前談換地言之過早，但會廣納各方建議，盡地球公民責任做最好的配套措施。另中華國際佛教新聞修正法會及寶吉祥佛法中心擬興建的廟宇，目前仍在環評階段，尚未動工。