〈北部〉農博遊客搶闖園區 市府盼再等等

2018-03-13

展期自4月4日到5月13日

〔記者周敏鴻／新屋報導〕四月四日將登場的桃園農業博覽會，預計本月十五日可完成建置的園區，因建築與大型藝術裝置多已完工且頗具雛形，還未登場就吸引許多遊客提前參觀，市府人員說，十五日後會花費兩週的時間，安排志工、媒體踩線團參觀，藉此發現缺失以便及時改善。

桃園農業博覽會今年正式營運，除了景觀設施外，還有特色產業區、文創藝術專區、環境永續專區、多元文化專區、在地生活專區、智慧科技專區，希望展現桃園農業的多元風貌；其中，特色產業區設置了綠迷宮、錦鯉園、茶香庄、大漁村時代、蜂樂園、農夫市集、桃園名品、水利館、花漾館等，建築十分多樣豐富，而文創藝術專區夏禾風的大型藝術裝置非常吸睛，每逢假日都能吸引不少遊客提前參觀。

桃園農業博覽會將於四月四日開始，展期四十天到五月十三日止，園區十五日可完成建置，市府人員說，園區完成建置後會先安排志工、媒體踩線，以幫助外界了解園區的設施，踩線過程若發現有任何缺失，也能趕在開幕前改善，期許桃園農業博覽會能完美登場。

市府籲遊客耐心等待有驚喜

市府人員說，園區雖完成建置，但部分布展的內容、販賣商品與食物的攤販，將等到三月底、四月初才會陸續進駐，遊客若在農業博覽會登場前的這段時間提前參觀，可能會錯失許多精彩展覽內容，買東西也不方便，呼籲遊客再耐心等一等，等到四月四日後再來暢遊，一定會有更多的驚喜。