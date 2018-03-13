〈北部〉龍潭國中替代道車禍多 市府︰劃黃色網狀線

2018-03-13

一年八起車禍 居民抱怨連連

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕龍潭區龍潭國中封閉穿越校園的金龍路一八○巷後，市府開通可連接龍華路五二六巷與金龍路的替代道路，但這條路又窄又彎曲，一年來已發生八起車禍意外，市府相關單位派員會勘後，決議儘快進行劃設黃色網狀線等改善措施。

金龍路一八○巷屬都市計畫中的學校用地，學校人員以校園被分為兩處、威脅學生安全等理由爭取封路，一度與居民鬧得非常不愉快，甚至引發居民群集抗議，後來市府規劃長約一百公尺的替代道路，連接龍華路五二六巷與金龍路，居民通行問題獲得解決，爭議才漸漸平息；去年二月一日龍潭國中封閉金龍路一八○巷，大約一個月後替代道路即開通。

市議員閻中傑說，替代道路急著通車，但路幅、路線規劃都不好，雖可從龍華路五二六巷通往金龍路，但沿線道路寬僅約四到五公尺且彎曲不直，加上兩端路口的車流量十分大，導致車禍意外頻傳，開通才約一年的時間，就已發生八起車禍，雖沒鬧出人命，已讓居民抱怨連連。

議員促拓寬龍華路五二六巷

閻中傑邀集市府工務局、交通局、龍潭區公所等單位會勘後，決議針對破損的路面進行修補，填平原有的高低落差，並於替代道路的龍華路五二六巷、金龍路兩端路口，劃設黃色網狀線等警告標識，提醒用路人小心；閻中傑補充，將龍華路五二六巷拓寬，成為龍華路通往金龍路的主要道路，才是解決當地交通問題的治本對策，希望市府重視並積極推動。