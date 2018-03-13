〈北部〉寵物火化等一個月 宜蘭砸7百萬增爐

2018-03-13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣動植物防疫所為「毛小孩」提供火化服務，近五年火化件數攀高，加上設備老舊，火化至少得排隊一個月。動防所投入七百萬元增設新式火化爐，打造「一站式」服務櫃台，預計七月完工啟用，讓毛小孩有尊嚴的走完最後一程。

毛小孩在台灣越來越受疼愛，很多人將牠們當作家人，希望往生後，好好為牠們準備身後事。動防所從民國九十二年起，辦理毛小孩火化業務，火化後骨灰由飼主領回，或送至員山福園「寵物陵園」灑葬，是全國首間為毛小孩推出殯葬服務「一貫化」的公家機關。

隨著飼養寵物的民眾越來越多，加上其他意外死亡的流浪動物，動防所火化爐天天「滿載」，仍無法滿足需求。動防所統計，一○二年火化數僅三三三件，到了一○六年成長至九三八件，數量年年增加，由於火化效能不足，從登記到完成火化至少得等一個月。

7月啟用 1天至少運作8次

動防所向農委會爭取到新式寵物火化設備，功能及量能是舊爐的二倍，預計七月完工啟用。動防所表示，舊爐火化後需靜置一天冷卻，才能撿拾骨灰，新式火化爐不需冷卻，一小時就能完成火化、撿骨，一天至少能運作八次，效率遠高於舊爐。

除增設火化爐，動防所也規畫「一站式」服務櫃台，著手設計「紙棺材」，希望毛小孩在舒適環境，走完最後一程。所長康立和說，毛小孩與家人有深厚的感情連結，未來寵物火化服務會走向「客製化」，從人本角度盡量符合民眾期待。