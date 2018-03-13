〈北部〉重建動物棲息地 兩大山脈更「靠近」

2018-03-13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕林務局今年啟動「國土生態綠色網絡計畫」，將從點、線、面串連國土生態。局長林華慶說，過去保育政策重心都放在佔國土面積十九％的中央山脈「山脈保育軸」，但台灣有六成保育類動植物分佈在保育軸心外一千公尺以下淺山及平原地區，淺山地區因人為開發，棲地破碎情況很嚴重，野生動物面臨威脅。

林務局表示，棲息在淺山的石虎、穿山甲、環頸雉、蛇類、蛙及魚類等，因棲地縮小造成族群的基因多樣性下降，過小的棲地恐將導致族群絕種，面臨嚴重的生存威脅。

為此林務局今年啟動「國土生態綠色網絡計畫」，規劃河川綠帶、生態廊道或公路下方的生物通道，構築出大大小小的動物通道，除擴大中央山脈軸心區週邊土地的保護效應之外，也保護西部沿海脆弱的生態系統。此外，輔導農民採用友善土地農業，讓人與自然和諧共生，同時加強移除外來種，以系統性重建動物棲息地。

林務局也表示，連接海岸山脈、中央山脈的縱谷生態廊道，堪稱大尺度的生態廊道計畫，百年前縱谷還是一大片森林，海岸山脈、中央山脈的生物可自由往返穿梭，後因人為開發及公路阻隔，二大山脈被隔離開來；一直到十七年前，因台糖甘蔗田轉為平地造林，目前又恢復成為森林型態，透過林業試驗所調查發現，平地森林園區內包括鼬獾、白鼻心、野兔、山羌、食蟹獴、野豬、麝香貓等有逐年增加的趨勢，透過生態廊道的建置，可形成更完整的棲地。