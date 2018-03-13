〈北部〉中樞植樹首移東部 為生態廊道「添綠」

2018-03-13

國土生態綠色網絡建置計畫正式啟動

〔記者花孟璟／花蓮報導〕昨天是植樹節，中樞植樹典禮第一次移師東部舉辦，由總統府副秘書長姚人多及五院副秘書長、部會首長共同種樹，地點特別選在拓寬中的台九線「新大富橋」下，為林務局全國第一條串連山脈的生態廊道計畫，補上最重要的一塊拼圖，宣告「國土生態綠色網絡建置計畫」正式啟動。

中樞植樹節活動昨天中午由總統府副秘書長姚人多，率中央政府五院副秘書長，以及水利署、交通部公路總局、以及植樹所在地花蓮光復鄉馬太鞍部落、太巴塱部落等四大部落社區十三位阿美族頭目，在「新大富橋」下種植包括阿美族民俗植物在內的原生樹種、蜜源植物。

林務局表示，樹種包括茄冬、苦楝、光臘樹、樟樹、青剛櫟、月橘、狀元紅、木槿等，以「複層林」鑲嵌種植；在部落耆老建議下，會減少造林地除草，盡量不干擾動物棲息。

105年起推動串連海岸、中央兩山脈

林務局自一○五年起，已先和海岸山脈腳下的法務部矯正署自強外役監獄協調，在監獄旁大和溪邊植樹打造生態林區，讓海岸山脈動物可通過縣道一九三線，與大農大富平地森林園區串連。

林務局長林華慶說，林務局今年啟動「國土生態綠色網絡建置計畫」，第一個計畫就是打造「全國第一條串連山脈的生態廊道」，從自強外役監獄起，沿發源自海岸山脈的大和溪進入平地森林園區，通過大富橋再接到嘉農溪串連中央山脈，生態廊道總長二點五公里、寬度約三百到五百公尺。

新大富橋下植樹 打造動物穿越綠廊

生態廊道遇到的最大阻礙，就是貫穿花東縱谷的台九線，省道快速通過的車輛讓二大山脈的生物難以跨越。林務局局長林華慶說，林務局、公路總局去年多次跨部會協調後決定，台九線拓寬工程中新建的大富橋，橋下空間可供生態綠廊通過，為此公路總局除配合變更新大富橋排水系統的設計，地面鋪面也維持泥土鋪面；在新橋完工後、舊橋也會拆除，讓兩大山脈的動物暢行無阻。